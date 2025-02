Thesocialpost.it - Nuoro, grave incidente sulla 131 dcn: auto contro il guardrail

Unsi è verificato lungo la strada statale 131 DCN, nei pressi del bivio con la strada statale 129, nel territorio di.Unmobilista, residente a Macomer, ha perso illlo della sua Renault Scenic, finendo violentementeil guard rail. Le circostanze dell’sono ancora in fase di accertamento.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre l’uomo dall’abitacolo, e le ambulanze del Gies Ottana, Indie Mike Ghilarza, il cui personale sanitario ha stabilizzato il ferito prima di trasferirlo d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Francesco di.Le condizioni del conducente risultano critiche, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute.L’ha causato forti disagi al traffico, con rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni.