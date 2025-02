Serieanews.com - Nuno Tavares, le big su di lui: addio Lazio, ecco il prezzo

può salutare ladopo solo una stagione: le big piombano sul calciatore,il, le big su di lui:il– SerieAnewsLasta vivendo una stagione solida in Serie A, trovandosi al quinto posto con 47 punti, a soli due punti dalla Juventus quarta. Nonostante i recenti due pareggi consecutivi che hanno rallentato la corsa verso la zona Champions, la squadra di Marco Baroni sta dimostrando carattere e resilienza.Tra i protagonisti di questa stagione c’è sicuramente, terzino portoghese che è diventato una delle riveni della Serie A. Prelevato l’estate scorsa dall’Arsenal per 5 milioni di euro,ha incantato con le sue prestazioni, soprattutto nella prima parte di campionato, dove ha messo in mostra la sua potenza fisica sulla fascia sinistra e ha anche raccolto numerosi assist, diventando il miglior assist-man del campionato.