Nucleare in Italia con i primi reattori nel 2030 quali effetti sulla bolletta elettrica

Il governo Meloni ha infranto un tabù: con l’ok in Consiglio dei Ministri alla legge delega sul, su proposta del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, l’potrebbe avere ifunzionanti già nel.Si tratta del più ottimistico degli scenari, che però non tiene conto delle criticità relative al più classico effetto Nimby (Not In My Back Yard), con relative proteste di residenti e ambientalisti che potrebbero rallentare i progetti.Presto centrali nucleari inL’obiettivo del governo è quello di avviare l’verso l’indipendenza energetica, modernizzando l’intera filiera dalla produzione alla gestione di rifiuti e scorie. Si interverrà anche su disattivazione e smantellamento degli impianti esistenti.Pichetto Fratin non nasconde l’entusiasmo:“Con ildi nuova generazione, insieme alle rinnovabili saremo in grado di raggiungere gli obiettivi della decarbonizzazione, garantendo la piena sicurezza energetica del Paese.