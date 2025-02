Agi.it - "Notte trascorsa tranquilla" per Papa Francesco. Il Vaticano, "ora sta riposando"

AGI - "Come nei giorni scorsi, lae ilora sta". Lo rende noto la sala stampa vaticana nel primo bollettino della giornata. E' di ieri sera, invece, la notizia che il Pontefice continua a migliorare. E anche se i medici prudentemente non hanno sciolto la prognosi, il dato che emerge è che Bergoglio sia uscito dalla fase più critica, sempre nella complessità delle sue condizioni cliniche (polmonite bilaterale insorta su un quadro di bronchiectasie e bronchite asmatiforme). Nel bollettino medico diramato dalinfatti non si è parlato più di "criticità" e si è ribadito il miglioramento anche nella giornata di ieri delle "condizioni cliniche". L'organismo sta reagendo bene alle terapie farmacologiche e già mercoledì il quadro era molto più disteso.