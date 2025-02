Noto imprenditore bergamasco preso a mazzate | Dacci 13 milioni che ci doveva tuo padre ti ammazziamo la famiglia Cinque arresti

Ilgiorno.it - Noto imprenditore bergamasco preso a mazzate: “Dacci 1,3 milioni che ci doveva tuo padre, ti ammazziamo la famiglia”. Cinque arresti

Bergamo – Avrebbero tentato di estorcere 1,3di euro a un, presentandogli un debito contratto daldefunto (in realtà inesistente). Presunti responsabili sonopersone arrestate venerdì dai carabinieri di Bergamo con l’accusa di tentata estorsione aggravata. L’è stato contattato ad aprile 2024 da un uomo che gli ha presentato il debito fittizio. Al suo rifiuto di pagare, il malvivente ha deciso di passare all'azione e il 6 novembre 2024 ha incaricato tre rumeni di organizzare una violenta aggressione a suon di mazze ai danni dell’per spaventarlo e indurlo a versare la somma richiesta. In quell’occasione, fortunatamente era riuscito a scappare in auto assieme al giovane figlio che era in macchina con lui. Era seguita la denuncia ai carabinieri, ma l’estorsore non si era dato per vinto, minacciando di morte l’e i suoi familiari, anche tramite un altro cittadino romeno, per altre tre volte tra novembre e dicembre.