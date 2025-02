Notizie dal mondo Asvis Inquinamento Legambiente | che aria tira nelle città italiane?

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di IlDelli Carpini della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 20 febbraio 2025“Solo cinque anni ci separano dai nuovi limiti europei sulla qualità dell’, ma le, malate croniche di smog, sono drammaticamente impreparate: l’resta irrespirabile e i livelli diattuali sono ancora troppo distanti dai parametri che entreranno in vigore nel 2030”.Con queste paroleracconta in sintesi i contenuti del Rapporto “Mal’di2025”, il documento che monitora lo stato dell’atmosferico in Italia per denunciare le situazioni a rischio per la nostra salute, avanzando proposte per uscire dall’emergenza smog.I principali risultati sull’I dati del Rapporto, relativi al 2024, rivelano che 25hanno superato i limiti di legge per il PM10 (35 giorni all’anno con una media giornaliera superiore ai 50 microgrammi/metro cubo), con 50 stazioni di rilevamento.