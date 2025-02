Nordcorea testa missili | un messaggio di Kim a Trump

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 28 feb. (askanews) – Mentre si attendono i primi approcci visibili di una riapertura di dialogo tra Stati uniti e Corea del Nord, Pyongyang manda messaggi non racchiusi in una bottiglia, ma inda crociera strategici. La Corea del Nord ha dichiarato oggi di aver lanciato duecruise, che sono ammarati al largo della sua costa occidentale. A supervisionare il test, il leader supremo Kim Jong Un in persona. L’unitàstica dell’Esercito popolare coreano (KPA) nelle aree occidentali ha condotto l’esercitazione di lancio mercoledì mattina, sotto la supervisione di Kim, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale KCNA. Il test mirava – secondo la stessa dichiarazionena – a informare i nemici del paese circa la capacità di contrattacco del KPA in qualsiasi area, oltre a dimostrare la prontezza delle varie modalità operative nucleari e l’affidabilità della deterrenza nucleare del Nord.