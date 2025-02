Ilgiorno.it - "Non vogliamo il trasferimento". Ufficio Strade, presidio di protesta

del sindacato Usb per dire no aldegli operai dellea Monza Mobilità. Ieri la sigla sindacale ha indetto un sit-in didavanti al Comune, per chiedere che i 6 dipendenti comunali che si occupano della manutenzione stradale non vengano passati alla società in house del Comune. Quella dell’Amministrazione comunale non è stata in realtà un’imposizione, ma una proposta. Ai 6 dipendenti è stata data la possibilità di scegliere se passare in servizio alla partecipata con un contratto privatistico che prevede qualche ora in più di lavoro ma meglio retribuito, o se rimanere in forza al Comune con il contratto da dipendente comunale. Dietro alla proposta, c’è la volontà di passare gradualmente il servizio di manutenzionea Monza Mobilità. Sulla scelta polemizza però il sindacato Usb, parlando di "ennesimo tentativo di esternalizzazione di un servizio fondamentale per i cittadini monzesi".