Non spegnete la luce

Alla vigilia del Consiglio dei ministri che dovrebbe varare il cosiddetto decreto bollette - con una serie di misure per arginare il caro energia -, vale la pena di dare qualche numero circa il salasso che nel 2025, al netto di interventi governativi, attende le aziende, oltre che le famiglie. L'occasione è fornita da uno studio di Confartigianato Marche. Ebbene, l'associazione ha calcolato che quest'anno le bollette die gas potrebbero costare agli imprenditori delle Marche 316 milioni in più rispetto al 2024 con un aumento che supera il 19%. Secondo le stime di Confartigianato, per energia elettrica e gas le aziende delle Marche nel 2025 spenderanno 1.956 milioni (+ 220 milioni per l'energia elettrica e + 96 milioni per il gas). Il danno e la beffa. "Ai rischi di un aumento del costo dell'energia per famiglie e attività produttive - scrive Gilberto Gasparoni, segretario di Confartigianato Marche - si somma poi il cronico squilibrio nella distribuzione del carico fiscale e parafiscale sull'elettricità, che penalizza le piccole imprese, nelle cui bollette il peso degli oneri generali di sistema è 15,8 volte superiore a quello delle grandi aziende".