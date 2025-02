Ilfattoquotidiano.it - “Non sopporto Thiago Motta e non sono l’unico”: c’è una talpa nello spogliatoio della Juventus

Se non è unapoco ci manca. All’interno delloc’è un giocatore che parla con l’esterno e racconta fatti, frizioni e malumori del gruppo bianconero e, soprattutto, mette in piazza i rapporti tra i calciatori e il tecnico. Che, ora c’è la conferma, è tutto tranne che amato da coloro che dovrebbero tradurre in campo le sue idee di gioco. A riportare la notizia è il CorriereSera, che ha virgolettato le parole di un amico di un calciatore juventino e la confessione di quest’ultimo. Parole che testimoniano come l’amore tra tecnico e squadra non sia mai nato per davvero. Colpa – è il pensiero dell’atleta – di scelte tattiche e non solo. UNospaccato o quantomeno non in sintonia con il suoi capo, insomma, fattore che forse spiegherebbe alcune recenti prestazioni sconcertanti