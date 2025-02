Non solo Vlahovic la Juve fa piazza pulita | via tre big

Leggi su Sportface.it

Da Thiago Motta ai calciatori, il focus sul futuro dei bianconeri dopo la disfatta con l’Empoli in Coppa ItaliaChi paga? Il disastro, ma chiamiamolo anche fallimento ha come principale colpevole Cristiano Giuntoli. Le ultime due sessioni di calciomercato dei bianconeri sono state l’emblema del caos più totale, un lavori in corso perenne con giocatori pagati ben oltre il proprio valore. E giocatori non all’altezza del blasone del club.Motta il primo a pagare, poi i giocatori:e nonTra gli errori del Football director c’è ovviamente Thiago Motta, probabilmente uno dei primi se non il primo in assoluto che pagherà la cocente eliminazione dalla Champions e quella dalla Coppa Italia, per mano dell’Empoli B. Il tecnico potrebbe essere esonerato anche in caso di arrivo al quarto posto.