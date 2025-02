Quotidiano.net - "Non solo Ducati, per il titolo sono in tre"

Livio Suppo è spettatore attento e a suo modo privilegiato, del Mondiale che oggi accende i motori. Il suo osservatorio sulla MotoGp (da numero uno del team Italtrans, in Moto2) parte da lontano (dalle stagioni in Honda con Marquez campione, fino a quelle in) e si sofferma alla perfezione sul presente con giudizi, previsioni e sensazioni cheuna foto essenziale e realistica. Mirata. Suppo, che Mondiale si aspetta? "Sarà una bella stagione. La MotoGp offre sempre un grande spettacolo ma quest’anno c’è un qualcosa in più". Ovvero? "Ok, laresta e resterà lassù, ma gli altri stanno arrivando. Vedo minimi, ma sintomatici segnali di risveglio da parte di Yamaha. L’Aprilia è ok econvinto Bez darà subito ottime sensazioni. Poi arriverà anche Martin, sia chiaro. Dunque, ci sarà tanta, ma non".