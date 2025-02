Liberoquotidiano.it - "Non si viene qui a mancare di rispetto a Trump". Pronti via, Vance zittisce Zelensky: gelo alla Casa Bianca | Video

Mentre Donaldascolta in silenzio, prima di passare all'attacco, è il suo vice J.D.a portare i primi, durissimi, clamorosi colpi a Volodymyr. Il presidente dell'Ucraina è seduto con loro nello Studio Ovale, ospite per la quinta voltama in un contesto completamente differente. Se il precedente presidente Joe Biden era il suo più fedele e munifico alleato, ora consi trova di fronte a un leader deciso in ogni modo a chiudere la guerra con la Russia. La firma dell'accordo sulle terre rare diventa così solo una parte del faccia a faccia. Il resto è un confronto a tratti brutale sui negoziati con Mosca, con Washington che sta cercando di mettere Kiev spalle al muro per velocizzare i tempi del cessate il fuoco. Come detto, è il vicepresidente americano ad aprire le danze con toni accesissimi, assolutamente imprevedibili dopo le cordialità iniziali.