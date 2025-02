Ilgiorno.it - "Non si affrontano i veri problemi"

Folla ieri dentro e fuori il Tribunale per la protesta dei magistrati contro la riforma costituzionale della giustizia, che tra le altre cose punta alla separazione delle carriere. Per informare sul contenuto della manovra e sui rischi connessi, la Anm bresciana ha promosso un’assemblea aperta, partecipata da giuristi ma anche cittadini comuni, preceduta da una staffetta oratoria di lettura della Costituzione. Altissima l’adesione allo sciopero della sezione Anm bresciana, che ha espresso con fermezza la propria contrarietà a un progetto "punitivo e denigratorio". "I processi si concludono con un 50% di assoluzioni, questo esclude una subalternità del giudice al pm – chiarisce il presidente dell’Anm di Brescia, Andrea Gaboardi –. La riforma genera muri e inaccettabili gerarchizzazioni: l’idea del sorteggio dei togati nel Csm varrà solo per i magistrati ordinari, e non per i tributari, amministrativi e militari o per altri enti.