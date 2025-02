Temporeale.info - Non rispondere mai a queste chiamate: ti rubano tutti i soldi e usano la tua voce per le truffe

Leggi su Temporeale.info

Ogni giorno, tantissimi italiani sono subissati daindesiderate al telefono. Dai call center ai tentativi di truffa, ecco i possibili rischi in cui si può incorrere Per moltissimi italiani è diventato uno strazio quotidiano. Il telefono che squilla continuamente conprovenienti da numeri sconosciuti o non presenti in rubrica è ormai una costante . L'articolo Nonmai a: tila tuaper leTemporeale Quotidiano.