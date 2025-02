Ilnapolista.it - «Non lo sopporto, e non sono l’unico»: le confessioni dei giocatori della Juventus su Thiago Motta (Corsera)

«Non lo, e non»: ledeisu)Comincia con una confessione l’articolo del CorriereSera sulla. È di un calciatore: dice di non sopportaree di non essere.Scrive Massimiliano Nerozzi:notturne: «Non lo, e non», confida un giocatoreJuve a un amico, parlando dei rapporti con. Che, del resto, dopo la figuraccia con l’Empoli, non era stato meno tranchant: «Dobbiamo capire che dobbiamo meritarci tutti i giorni di stare qui dentro e di non pretendere delle cose senza dare. Abbiamo dimostrato di non poter pretendere niente». Faccende di atteggiamento — «sbagliato» aveva detto l’allenatore — attenzione, comportamenti sul prato, fiducia nel gioco.