"Non lo sopportiamo più". Caos Juve, rivolta contro Thiago Motta: i giocatori sul piede di guerra

Un giocatore dellantus confida a un amico: «Non lo sopporto, e non sono il solo», parlando dei difficili rapporti con. Dopo la deludente prestazionel’Empoli, l’allenatore aveva lasciato chiaramente intendere il suo disappunto: «Dobbiamo renderci conto che meritare ogni giorno di stare qui significa dare qualcosa, non possiamo pretendere nulla senza offrire il nostro meglio. Abbiamo dimostrato di non meritare niente». Si parlava di atteggiamento, quello che lui definiva “sbagliato”, e di fiducia nel gioco. I rapporti all’interno dello spogliatoio sarebbero tesi, come spiegato dal Corriere della Sera: «Non sai mai cosa aspettarti, dal giocare titolare a finire in panchina per 90 minuti», si lamenta il calciatore. Non si tratta di questioni tecniche o di valutazione, ma della gestione del gruppo, delle partite e anche della fascia di capitano.