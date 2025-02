Linkiesta.it - Non la solita degustazione a Milano

Comunicare il vino, raccontarlo e scoprirlo oltre le analisi sensoriali e gli storytelling bucolici si può. Dev’essere l’obiettivo che si sono posti i ragazzi di NON LaVineria a, che da marzo a maggio mettono in programma una serie di incontri dal titolo “Non li berrei mai, ma se lo dici tu”, con la partecipazione della giornalista, scrittrice e divulgatrice Adua Villa.Cinque serate – il martedì e a settimane alterne, a partire dalle 21:00 – che si preannunciano all’insegna dei vini “NON convenzionali”, nello stile tipicamente informale dell’insegna di via Orti 4, aperta dalla sommelier Valentina Bruno assieme ad Andrea Vignali e Daniele Rosa, già alla guida di Mirò, osteria all’interno di Anteo Palazzo del Cinema.Si parte martedì 11 marzo con “Make wine great again”, che non è un riferimento agli attuali revival statunitensi, ma un tuffo negli anni Novanta, tra le etichette che hanno segnato questo periodo.