"Non diversi, ma unici: gli sport oltre le differenze"

La professoressa Chiara Burgassi dell’I.S.I.S. Gobetti-Volta ci racconta del progettoivo "Movimento in allegria". Come nasce? "Dalla volontà di Menarini ’Volpe Rosse’, associazione professionista di basket in carrozzina, con l’obiettivo di creare un ambiente dove condividere esperienze motorie plurali. Grazie al DS e al DSGA del Gobetti-Volta, è stato possibile allestire un centroivo pomeridiano, organizzato dalla sottoscritta e dal vice allenatore delle Volpi Rossi, per proporre giochi ed esperienze ludico-motorie uniche. Non solo basket, ma anche giochi di autonomia, danza e movimento creativo, bocce e pallamano. È stare insieme raggiungendo obiettivi condivisi e raggiungibili per tutti". Cosa significaper tutti? "Significa esperienze motorie inclusive, superando il concetto di normalità e specialità.