Non autosufficienza, lo Stato risparmia 17 miliardi con il welfare familiare

Roma, 28 febbario 2025 – Ilfare allooltre 17di euro. Per effetto del basso coinvolgimento del settore pubblico e del mercato, buona parte delle attività di assistenza a persone non auto-sufficienti è delegata alle famiglie. Secondo il rapporto annuale Domina 2024, infatti, le famiglie italiane nell’ultimo anno hanno speso 13di euro per il lavoro domestico, di cui 7,6 per la componente regolare e 5,4 per quella informale. In particolare, la spesa per badanti, dedicata quindi all’assistenza di persone anziane non autosufficienti, è di 7,2(inclusa la componente di lavoro informale). Perché incide anche sui conti delloQuesta spesa da parte delle famiglie – spiegano gli autori dell’analisi - ha un impatto sui conti pubblici nazionali.