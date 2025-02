Terzotemponapoli.com - NM Live – L’Inter non è imbattibile, il Napoli se la può giocare. Le ultime su Osimhen …

Cammaroto:? La via più probabile è che ilvada per la cessione ad inizio mercato e c’è lo scatto dello United, che insiste per una via che non troverà una risposta positiva, quella di inserire una contropartitaCammaroto, O, Fava, Salvione e Muselli sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com,, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Cammaroto: “, serve fiducia per la partita con, lesue sulesse del Manchester United”– EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato: “Le parole di Conte? Credo che Conte al netto della sua esperienza e profonda conoscenza calcistica, è consapevole che il fondo è già stato toccato e adesso ilpuò solo risalire.