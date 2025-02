Unlimitednews.it - Nissan, arrivano Ariya Nismo e X-Trail Mild Hybrid

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Crossover non solo un segmento, ma uno stato mentale”, come recita lo slogan di. Juke nel 2010 dà vita al segmento B-Suv, il più importante in Italia, unendo dimensioni compatte ed energia. Dalla rivoluzione del crossover, con il concetto di auto che non c’era, all’e-power, la terza via tra ibrido ed elettrico. Qashqai e Juke sono i crossover urbani entrambi rinnovati nel 2024 mentre adesso arriva in Europa, l’anima sportiva di, che unisce mobilità sostenibile e sportività, e X-con il motore. Nel 2007 con Qashqai nacque il segmento del cross over ed oggi, dopo 18 anni e 4 generazioni, risulta quarto tra i C-Suv in Italia con 18.000 unità vendute. Prezzo a partire da 26.900 Euro. Anche le vendite della Juke sono cresciute nel 2024 del 6% con oltre 12.