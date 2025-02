Nerdpool.it - Ninja Five-O torna su console e PC con nuove funzionalità

KONAMI ha annunciato il ritorno di-O, l’action platform pubblicato originariamente su GameBoy Advance nel 2003, ora disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC via Steam.I giocatori vestiranno i panni di Joe Osugi, un detective della città di Zipangu che utilizza le arti del Ninjutsu per combattere una pericolosa organizzazione terroristica. Con un mix di combattimenti ravvicinati e attacchi a distanza con shuriken, il protagonista potrà sfruttare un rampino per eseguire manovre acrobatiche e affrontare missioni che includono dirottamenti di treni, rapine in banca e altre sfide.caratteristiche di gioco:Time Trial Mode: possibilità di rigiocare gli stage completati in modalità a tempo, con obiettivi specifici da raggiungere prima dello scadere del countdown.