Niger l’Italia rafforza la sua presenza sul campo

Nel quadro di un contesto geopolitico sempre più agitato in Africa, come dimostrato dal perenne caos libico e dalle guerre in Sudan e Congo, il prosieguo emento dellamilitare italiana in, in sinergia con le forze di Niamey, rappresenta un presidio strategico per l’interoeuroatlantico.Il piede a terra italiano inUna, quella italiana, che è il piede a terra decisivo per espandere il Piano Mattei e dargli forma come grande strategia prospettica per influenzare l’Africa in una fase di crescente penetrazione di attori come Russia e Cina e di ritiro degli alleati del, come la Francia che sta via via lasciando tutte le postazioni nella sua Françafrique e non è nemmeno più la benvenuta in Sahel.Il 21-22 febbraio il capo di Stato Maggiore della Difesa italiana, generale Luciano Portolano, si è recato in, prima a Niamey e poi al comando della Missione Italiana in(Misin), discutendo con il Governo locale le prospettive del futuro schieramento delle truppe di Roma e i comuni interessi strategici.