Niente padel a Sacconago | il Comune getta la spugna e il progetto finisce nel cassetto

Busto Arsizio (Varese) – I campi danel rione dinon si faranno. Nella seduta dell’altro giorno la Giunta valutando tempi e costi necessari per trasferire l’intervento vicino al futuro Palaginnastica a Beata Giuliana, ha deciso di rinunciare al. Un piano fin dall’inizio contestato da un gruppo di giovani eco attivisti (due di loro nel mese di maggio dello scorso anno si arrampicarono sugli alberi destinati all’abbattimento), da associazioni ambientaliste e da molti cittadini. In totale quasi 2.000 persone firmarono la petizione per salvare le trenta piante e l’area verde di Madonna in Campagna. “Dispiace che a causa di una sparuta minoranza, l’amministrazione sia stata costretta a interrompere un’opera già iniziata - ha affermato il sindaco Emanuele Antonelli - e che nonostante si sia spesa per trovare soluzioni alternative, sia stata costretta, nel rispetto del pubblico interesse, a rinunciare a un importante contributo e alla realizzazione di un nuovo impianto sportivo da mettere a disposizione della cittadinanza”.