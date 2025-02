Gamberorosso.it - Niente coperto in cambio della mancia, ma lasciarla con la carta è difficilissimo. Fipe: "Serve aggiornamento pos"

Sinonimo di qualità, bandiera di un servizio curato. Da decenni in Italia ilè elemento imprescindibile del conto di moltissimi ristoranti. Una voce fissa capace di far storcere il naso a turisti stranieri e clienti nostrani, e ora anche ad alcuni ristoratori. Negli ultimi tempi sono infatti sempre di più i locali che hanno scelto di eliminare il costo di pane e tovagliato in favore di un sistema più anglosassone: le mance. L’ultimo è il ristorante Burde di Firenze, che da inizio gennaio ha deciso di abolire il tradizionale costo delper incentivare le più nobili paghe extra. Un modo, a dettastorica trattoria di via Pistoiese, per lasciare ai clienti la libertà di riconoscere economicamente il servizio ricevuto, e, perché no, scommettere sulla propria offerta. La scelta è stata accolta positivamente dal pubblico spaccando invece il mondoristorazione, tra chi sostiene che ilsia un addebito ormai obsoleto e chi lo ritiene indispensabile per coprire i costi di gestione.