Neymar: «Incontrai Guardiola in Brasile mentre ero in mutande, voleva convincermi a firmare col Bayern»

In un’intervista rilasciata al podcast Podpah,ha rivelato di essere stato contattato da Pepper provare a convincerlo a trasferirsi alMonaco quando era al Santos. Inoltre, ha parlato del suo approdo al Barcellona e di un’offerta arrivatagli dal Real Madrid.: «inero in, mi chiese se volessi andare con lui alMonaco»Il fuoriclasse brasiliano ha dichiarato:«Ero ine maglietta, apro la porta e c’erano mio padre e. Sono tornato dentro, ho messo i pantaloncini. C’erano mio padre,e un traduttore. Pep si siede nella mia stanza e dice: ‘Voglio portarti nella squadra che andrò a allenare’. In quel momento era senza squadra. ‘Voglio che vieni con me, vieni a giocare con me, ti farò diventare il migliore’.