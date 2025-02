Dilei.it - Next Summer, testo e significato della nuova canzone di Damiano David

Leggi su Dilei.it

Continua il viaggio da cantante solista per. Il frontman dei Maneskin pubblica, il suo nuovo singolo.Unaintrospettiva che tocca diversi aspettivita come l’amore e l’incapacità di liberarsi da alcune catene mentali che, in un certo modo, limitano la nostra vita. Scopriamodel pezzo.di “”, il brano diUna carriera solista ormai in ascesa quella di. Dopo l’enorme successo internazionale ottenuto con i brani Born With a Broken Heart e Silverlines, il cantante frontman dei Maneskin pubblicaLove.Il brano, che arriva dopo la partecipazione come ospite al Festival di Sanremo 2025, appare come una ballad intima e introspettiva aperta da voce e chitarra.Parlando del pezzo, il cantante ha spiegato: “A un primo ascolto, laparla di un amore giovanile, una storia d’amore estiva non corrisposta.