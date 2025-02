Nexi vola i ricavi salgono del 51%

Lapresse.it - Nexi vola, i ricavi salgono del 5,1%

Leggi su Lapresse.it

nel 2024. Il gruppo di pagamenti digitali porta al +5,1% inello scorso anno, a 3,5 miliardi. E nel 2025 arriva anche la distribuzione dei dividendi.Sarà di 600 milioni il ritorno totale di capitale agli azionisti proposto per il 2025, +20% su anno, di cui circa 300 milioni come distribuzione dividendi (0,25 euro il dividendo per azione), in crescita nel tempo, e circa 300 milioni come programma di riacquisto azioni proprie.“Nel 2024 – osserva Paolo Bertoluzzo, ceo digroup – abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita in tutte le geografie e aree di business, generando sempre più cassa grazie anche ad un costante focus sull’efficienza operativa. Allo stesso tempo, abbiamo continuato a investire in prodotti innovativi, piattaforme tecnologiche moderne e capacità strategiche, rafforzando ulteriormente la crescita futura del Gruppo.