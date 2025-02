Quifinanza.it - Nexi, dividendi e buyback da 600 milioni agli azionisti: quanto vale una cedola

Leggi su Quifinanza.it

mette sul piatto 600di euro trae riacquisto di azioni proprie (), dimostrando che il 2024 è stato un anno di crescita solida e remunerativa per gli investitori. Il gruppo dei pagamenti digitali chiude l’esercizio con risultati finanziari in linea con le attese e un utile netto di 731di euro, in aumento del 4,1%. Ricavi in espansione a 3,51 miliardi di euro (+5,1%) e margine operativo lordo in crescita del 7,1% a 1,86 miliardi di euro, con una marginalità che si rafforza al 53%.Il gruppo ha saputo giocare bene le sue carte, sfruttando le sinergie e le efficienze derivanti dall’integrazione delle sue attività. Ottimizzazione dei costi e razionalizzazione operativa hanno dato il loro contributo. Non a caso, i numeri rientrano perfettamente nelle aspettative del mercato, come confermato dalle stime aggiornate al 14 febbraio 2025.