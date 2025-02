Superguidatv.it - Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di marzo 2025: le serie e i film da non perdere

Leggi su Superguidatv.it

ha in serbo per ildidiversetv eper tutta la famiglia e in special modo rivolti alle donne. Vediamo insiemeledella piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.tv: lenel catalogo diTra lepiù attese deldic’è Il Gattopardo, tratto dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Tra i protagonisti dellatroviamo Kim Rossi Stuart (nel ruolo di Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina), Benedetta Porcaroli (Concetta), Deva Cassel (Angelica) e Saul Nanni (Tancredi). E ancora vedremo la moglie del Principe Harry in ‘With love, Meghan‘ e ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’,tratto da una storia vera che vede nel cast Claudia Pandolfi.