Netflix tutte le novità in arrivo a marzo 2025!

Con l’inizio del mese di, il catalogosi arricchisce di titoli imperdibili per gli abbonati della piattaforma streaming.Tra i film più attesi, Plankton – Il film per la regia di Dave Needham, il tanto atteso spin-off del cartone animato SpongeBob che debutterà il 7. Il prossimo 14, invece, sarà disponibile per gli abbonati The Electric State, opera dei fratelli Anthony e Joe Russo ispirata all’omonimo romanzo illustrato del 2018 di Simon Stålenhag. Nel cast, Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Woody Harrelson e Anthony Mackie.Per quanto riguarda le serie tv, il 4uscirà With Love, Meghan con protagonista la duchessa di Sussex Meghan Markle, che nelle varie puntate sarà affiancata da illustri ospiti. Il giorno successivo, il 5sarà disponibile Il Gattopardo firmato da Tom Shankland, Giuseppe Capotondi e Laura Luchetti.