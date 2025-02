Bergamonews.it - Nessun dietrofront, Gorle si prepara a chiudere i varchi: “Decisione legittima”

Leggi su Bergamonews.it

Via Tasso. La sperimentazione si farà. La mediazione della Provincia non è bastata a convincere l’amministrazione dia tornare sui suoi passi: da lunedì 3 marzo idi accesso al paese in via Martinella e alla rotonda di via Trento saranno chiusi, presidiati dagli agenti della Polizia locale.Il confronto tra i protagonisti andato in scena giovedì 27 febbraio in via Tasso non ha avuto gli esiti sperati dai sindici dell’hinterland. “Un incontro schietto – spiega il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi -, gli amministratori hanno espresso le loro perplessità”. Secondo quanto trapela sarebbe stato fin da subito chiaro che il dado era tratto, risicato lo spazio per possibili ripensamenti. “C’è rammarico – ammette Gandolfi -, avremmo prima voluto completare previsioni più precise sulle criticità che potrebbero emergere”.