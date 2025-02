Bergamonews.it - Nell’emergenza Covid fiorì la rete dei volontari di Bergamo: “L’umanità prevalse sul dramma”

“Nei momenti più difficili le persone si uniscono. È successo anche durante l’emergenza, in cuiha prevalso sul”. Così Valeria Cortinovis,a dellaSupere consigliera del Maite, ripercorre il suo impegno nel corso della pandemia.A cinque anni dalla tragedia, i ricordi sono ancora vivi e forniscono una bellissima testimonianza di partecipazione alla vita della comunità. In un libro intitolato “resiste – Storia di Super, solidarietà e attivismo al tempo del-19”, scritto da Carmen Pellegrinelli e Laura Lucia Parolin – disponibile al Maite, in libreria su ordinazione oppure online – racchiude la storia di quell’esperienza. Abbiamo intervistato Valeria Cortinovis per saperne di più.Che cosa ricorda della pandemia?Ricordo che c’era parecchia incertezza.