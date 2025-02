Nella Lega i primi dubbi su Trump e Salvini | Il 90% del partito non lo condivide

Leggi su Open.online

Il capogruppo dellaa Montecitorio Riccardo Molinari dice che il leader del suoMatteo«è piùiano di». Mentre nel governo più aperto nei confronti del presidente degli Stati Uniti c’è chi comincia a pensare che Washington stia esagerando. E in uno sfogo confidenziale alla Camera ripreso da Il Giornale Molinari se la prende prima di tutto con Andrea Stroppa: «L’uscita dell’uomo di Musk è inquietante, inquietante. Non so cosa ci sia dietro. Come pure tutte le uscite didovrebbero far riflettere.». Ma il problema è invece chenon ne ha: «La politica estera la fa solo lui anche se il 90% delnon la. E purtroppo le conseguenze della politicaiana non ricadono sui partiti ma sul paese».Quandoci farà maleLo sfogo di Molinari va diritto al punto: «Quandoci farà male, perché ci farà male visto che al di là del supposto rapporto privilegiato con la Meloni lui fa solo i suoi interessi, la colpa la daranno a noi leghisti che siamo stati solo ad agitare le mani, a fargli da cheerleader».