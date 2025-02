Iltempo.it - Nel weekend attesa la pioggia. Poi "assaggio di primavera": le previsioni

Sull'Italia è in arrivo unperturbato cone neve che dalla settimana prossima lascerà spazio a undi. L'attuale situazione sinottica mostra una nuova perturbazione atlantica pronta a colpire l'Europa centro-occidentale, che porterà infiltrazioni umide sul Mediterraneo e sull'Italia con un peggioramento del meteo nei prossimi giorni. Già oggi si osserva un aumento della nuvolosità al Centro-Nord, con possibili piovaschi su Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Marche. Nel primodi marzo, poi, una saccatura in discesa dall'Europa occidentale causerà un peggioramento del tempo, con piogge e acquazzoni diffusi dapprima al Centro-Nord e poi anche al Sud. Le temperature subiranno un lieve calo, con nevicate a partire dai 700-900 metri sulle Alpi a quote medie sugli Appennini centro-meridionali.