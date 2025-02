Superguidatv.it - Nek canta “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi al karaoke e presenta il tour Nek Hits – Live 2025 – Video

Dopo il successo come conduttore della quarta edizione di Dalla Strada al Palco, Filippo Neviani, in arte Nek, è pronto a riabbracciareil suo pubblico con Nek, una serie di concerti previsti per questa estate. Ilnte, per lanciare ilha organizzato unpresso il Ronin, ristorante giapponese tra i più noti di Milano, che per una sera, nel suo piano più alto e privato, è diventato “Casa Nek”. «Non amo ilma questa sera farò un’eccezione.». Ha dichiarato in apertura della serata Nek.Nek alun”Durante la serata Nek, accompagnato da amici giornalisti e non solo, hato con loro alcune delle canzoni celebri del suo repertorio. Da brani indimenticabili come “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia”, e tante altre.