Nei prossimi eposodi verranno svelati tutti i dettagli sul baby maialino in arrivo

Cicogna in volo per Peppa Pig e la sua famiglia. Mamma Pig è incinta. La simpatica maialina, protagonista di uno dei cartoni animati più amati dai piccoli, sta per diventare nuovamente sorella maggiore. Sta per nascere unche si unirà a lei e al fratellino George in nuove avventure. Autismo e cartoni animati: su Rai Yoyo arriva “Il mondo di Leo” X L’annuncio è arrivato via social.