Fanpage.it - Nedo Sonetti: “Hubner si chiudeva in bagno, io bussavo: basta con quelle bombe. Oggi coltivo la lirica”

Leggi su Fanpage.it

a 84 anni si gode serenamente la pensione tra la sua passione per la lirica e l'attività del circolo sportivo aperto assieme ai figli. L'ex allenatore toscano non può dimenticare due giocatori, Donadoni e Hubner, per motivi diversi.