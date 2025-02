Rompipallone.it - Ndoye non si ferma piu?: il no al Napoli ed una valutazione monstre

Ultimo aggiornamento 28 Febbraio 2025 13:07 di Giancarlo SpinazzolaL’esterno svizzero, dopo il grande europeo con la sua nazionale, è diventato decisivo anche in Serie A: ora vale quanto i topLa scorsa stagione il Bologna ha centrato una storica qualificazione in Champions League, trascinata dalle percussioni di Ferguson e Calafiori e dalla creatività e dalle reti di Joshua Zirkzee. A dirigere la sinfonia rossoblù c’era il maestro Thiago Motta, capace di portare entusiasmo e risultati in una piazza che sembrava destinata a posizioni limbiche ancora a lungo.Durante l’estate, i protagonisti sopra citati hanno lasciato il capoluogo emiliano per migrare verso lidi più prestigiosi, mentre Ferguson, a lungo ai box per un brutto infortunio, fatica a ritrovare la continuità della scorsa stagione.