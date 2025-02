Nba | Steph Curry dice 56 Golden State passa a Orlando

Leggi su Sportface.it

Lampo di. Il numero 30 ditrascina i suoi compagni al successo in casa dicon una prestazione monstre. 56 punti messi a referto, 64% dal campo (16/25 e 12/19 da tre punti) con tanto di buzzer beater da metà campo per chiudere il primo tempo.ha guidato la rimonta dei Warriors segnando 22 punti solamente nel terzo quarto. 121-115 per la franchigia Californiana, che mette in fila la quinta vittoria (sette nelle ultime otto). Bene Quinten Post con 18 punti in uscita dalla panchina. Doppia doppia da 12 punti+10 rimbalzi per Draymond Green. 5 punti, 4 rimbalzi e 7 assist per Jimmy Butler. Non bastano ai Magic i 41 punti di Paolo Banchero per evitare il secondo ko consecutivo. Milwaukee piega Denver 121-112 sul suo parquet. Mvp Giannis Antetokounmpo con 28 punti, 19 rimbalzi e 7 assist.