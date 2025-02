Oasport.it - NBA, i risultati della notte (28 febbraio): vincono Warriors e Lakers, Denver sconfitta dai Bucks

NellaNBA sono andate in scena solo 5 partite, proponendo interessanti scontri al vertice e lotte per le zone più umiliclassifica. Sono scese in campo alcune delle squadre più importanti di questa lega come i Los Angeles, i Milwaukeee Golden State.La prima partitaha visto protagonista proprio la squadra di San Francisco, che ha battuto gli Orlando Magic (29-32) con il parziale di 115-121. Per i Golden State(32-27) si trattaquinta vittoria consecutiva, grazie ad uno stratosferico Stephen Curry, autore di 56 punti. Ottima prova anche per Paolo Banchero che ne segna ben 41.La sfida molto attesa tra Milwaukee(33-25) eNuggets (38-21) si è conclusa con la vittoria dei121-112. Entrambe le squadre navigano in zone alteclassifica e sono ampiamente dentro i playoff.