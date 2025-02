Ilfattoquotidiano.it - NBA Freestyle | Da ultimi e derelitti a sorpresa della stagione: il mezzo miracolo dei Pistons

fanno sul serio?L’anno passato sembravano una barzelletta. Un’accozzaglia di giocatori, apparentemente senza un vero piano di gioco, né volontà per attuarlo. Mestieranti mischiati a giovani promesse, confuse dalle tante sconfitte, dall’assenza di gerarchie in campo. Chiusero ladain assoluto (14 vinte, 61 perse). Poi, qualcosa è cambiato. La squadra si è evoluta. Così hanno fatto anche i giocatori. Certo, c’è ancora da lavorare per dare continuità a questa spinta. Ma isono in piena corsa playoff (sesti a Est), giocano bene, sono piacevoli da vedere, sono la. Uno dei più grandi rimbalzi di sempre, in stile Spurs quando esordì David Robinson. Hanno migliorato efficienza offensiva, passando dalla posizione 27scorsaall’attuale 12.