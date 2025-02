Sport.quotidiano.net - Nba, Curry da favola: 56 punti. I Lakers volano, stop Denver

Milano, 28 febbraio 2025 - Tutti in piedi per. Il fenomeno degli Warriors si rende protagonista dell'ennesima straordinaria prestazione e per la 14esima volta in carriera segna oltre 11 triple in un singolo match, mandandone a bersaglio 14 (su 19 tentativi) per l'esattezza. Il numero 30 chiude l'incontro sul campo di Orlando con un bottino di 56(season high): è la nona volta che la stella dei Dubs, oltrepassata la soglia dei 30 anni, firma una prestazione da almeno 50. Sotto di 14all'intervallo, Golden State si affida proprio aper risalire la china e il classe '88 risponde con 22nella terza frazione, mandata in archivio dagli ospiti con un parziale di 40-22. Alla fine i padroni di casa devono arrendersi per 121-115, nonostante un super Banchero da 41, ben supportato da Franz Wagner (27).