Lapresse.it - Nautica, Primo Cup-UBS Trophy: grande ritorno della vela al Yacht Club de Monaco

Leggi su Lapresse.it

Torna dal 6 al 9 marzo 2025 ilCup-UBS, l’evento di punta delde(YCM), organizzato in collaborazione con UBS e il Comune di. Nata nel 1985 su iniziativa di HSH il Principe Alberto II, la regata è oggi un riferimento per laeuropea, attirando ogni anno grandi nomiscena internazionale. Per questa 41ª edizione, sono attesi oltre 450 velisti provenienti da dieci nazioni, con 90 equipaggi pronti a sfidarsi su barche delle classi Smeralda 888,Swan 28, Longtze Premier, Cape 31 e J/70. Proprio il J/70, con ben 45 team iscritti, si conferma una delle classi di punta del circuito internazionale. “IlCup-UBSè da sempre un appuntamento chiave del calendario delle regate, capace di richiamare ogni anno velisti da tutto il mondo”, sottolinea Bernard d’Alessandri, Segretario Generale dello YCM.