Leggioggi.it - Naspi e Dis-Coll 2025: guida completa ai due sussidi di disoccupazione

Leggi su Leggioggi.it

Tra le prestazioni erogate dall’INPS, c’è il sostegno economico a chi perde involontariamente il lavoro, fornendo strumenti comee Dis-per attenuare l’impatto della mancanza di reddito e supportare il disoccupato nella fase di ricerca di nuova occupazione.Le prestazioni erogate dall’Istituto si differenziano in base alla tipologia di lavoratori destinatari delo. Nello specifico, laè diretta ai dipendenti con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso il lavoro senza volerlo. La Dis-, al contrario, interviene a sostegno diaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio, privi di occupazione e iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. Alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024 numero 207 (Manovra) analizziamo in dettaglio come funzionano i duedinel