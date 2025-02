Gamberorosso.it - Nascosto in un castello, il nuovo ristorante di un oste di razza con una carta degli oli da primato

«Questo è l'ultimo progetto della mia carriera: finalmente sono riuscito ad aprirlo». Non nasconde la soddisfazione Stefano Gismundi, chef,, patron del Borgo San Giorgio, quel che si suol dire un, perché non solo non è su strada, ma occupa i locali al primo piano deldi San Giorgio, a Maccarese.Ha unito due appartamenti, Gismundi, e li ha trasformati in. Una ristrutturazione curatissima partita da zero, ormai tre anni fa, quando questo spazio gli ha rapito il cuore. Nel frattempo anche il figlio Mattia si è appassionato ed è entrato nel progetto. «E questo mi ha dato la forza e il coraggio di cominciare da zero con un» che sta proprio sopra quell'ria di Maccarese aperta qualche anno fa nelle ex botteghe a ridosso deldi Maccarese, oggi un polo gastronomico molto affascinante.