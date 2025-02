Bolognatoday.it - Nasconde stupefacenti nella casa Acer che occupa: arrestato

Leggi su Bolognatoday.it

Operazione della polizia locale in un alloggiodi via Polese, in pieno centro storico. Nell’immobile gli agenti hanno trovato un bivacco allestito da un uomo che di fatto viveva nell’androne condominiale. Inoltre, grazie al fiuto del cane Ares, la polizia locale ha individuato numerosi.