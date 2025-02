Ilnapolista.it - Napoli, un possibile scambio tra Osimhen e Hojlund dello United sarebbe “complicato” (TalkSport)

Secondo quanto riporta, unotra. Gli attaccanti infatti piacciono, uno, alloe, l’altro, alinteressato a un attaccanteSusi legge:“Ilè pronto a strappare Rasmusal Manchester– Se Sir Jim Ratcliffe è pronto ad accettare un’offerta finanziaria per l’attaccante fallito. La posizione diallosembra sempre più vulnerabile, con il tecnicoRuben Amorim tutt’altro che convinto dal numero 9 dei Red Devils durante i suoi quattro mesi alla guida.Nonostante le sue difficoltà in Premier League , la stima diin Italia rimane alta, come lo era stata ai tempi in cui militava nella sua precedente squadra, l’Atalanta. Tuttavia, ildisposto a pagare solo una parte dei 72 milioni di sterline versati dallopersu insistenza di Erik ten Hag.