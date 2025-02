Puntomagazine.it - Napoli Stazione Centrale: Controlli della Pollizia, arrestato un uomo

: la Polizia di Stato intensifica i servizi di contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale e trae in arresto un rapinatoreil 26 febbraio mattina, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale in Piazza Garibaldi. All’esito deihaun 37enne di origine marocchina per rapina. A darne notizia la Questura di.Gli agenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania, con la collaborazione di personale dell’Esercito Italiano, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e con l’ausilio degli operatoriPolizia Municipale, hanno sequestrato oltre 700 articoli, tra prodotti alimentari e di elettronica, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 21.